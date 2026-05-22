Футуристичная елка из кинескопов и звезда на вершине: в Подмосковье старые телевизоры превратят в светящийся арт-объект

В подмосковном Электрогорске на улице Ленина местный креативный житель готовит необычный перформанс в стиле «киберпанк». В социальных сетях он обратился к горожанам с просьбой поделиться старыми телевизорами и DVD-проигрывателями советских времен, которые пылятся без дела, сообщил REGIONS.

Энтузиаст решил доказать, что устаревшая техника — это вовсе не мусор, а полноценный материал для высокого искусства. С этой целью он объявил настоящую охоту на винтажные гаджеты. Задумка у него амбициозная: житель Электрогорска планирует собрать гигантскую инсталляцию из советских телевизоров.

Согласно эскизам, которые мастер выложил в открытый доступ, задумано нечто грандиозное: конструкция в виде светящейся пирамиды, отдаленно похожая на елку из фантастического фильма. Каждый из старых кинескопов, по замыслу, будет излучать свет, создавая общее световое представление, а пирамиду увенчает звезда на вершине.

Но чтобы привести этого «телевизионного монстра» в действие, автору проекта не хватает одного важного элемента — проигрывателя DVD. Причем требования к нему он выдвинул четкие: устройство обязательно должно быть оснащено теми самыми «ламповыми» кнопками для перемотки — механическими, которые нажимаются с характерным щелчком, знакомым каждому, кто застал эпоху видеокассет и дисков. Для сбора необходимых деталей креативный житель Электрогорска даже обустроил нечто вроде временного пункта приема — прямо под лестничным маршем одного из домов на улице Ленина.

«Если хотите подарить ненужной вещи вторую жизнь — это ваш шанс. Проект полностью некоммерческий, поэтому детали принимаю в дар», — обратился к электрогорцам автор.

Жители города в соцсетях инициативу уже поддержали. Более того, опытные охотники за редкостями дали дельный совет: если в личных домашних запасах плеера не найдется, стоит заглянуть на площадку «Мегабак». Там, среди груды старой электроники, как утверждается, часто встречаются настоящие артефакты, которые идеально впишутся в концепцию «ТВ-пирамиды».

Некоторые горожане предположили, что если у мастера креатива все получится, то скоро улица Ленина станет местом паломничества любителей необычных фотосессий. Люди будут приезжать, чтобы сфотографироваться на фоне светящегося памятника ушедшей эпохе.

