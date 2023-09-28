«Решайте жилищные проблемы сейчас»: Эксперты рассказали, стоит ли оформлять ипотеку

Эксперты считают, что к лету следующего года на рынке недвижимости произойдет одно из событий: либо изменится ставка по ипотеке, либо произойдет обвал цен, сообщает muksun.fm .

«Во все сложные времена совет всегда один — если вам нужно решать свои жилищные проблемы сейчас — решайте их сейчас. Не всегда ключевая ставка будет высокая. Судя по прогнозам ЦБ для базового сценария развития экономики России, опубликованном в августе 2023 года, в 2024 году ставка снизится до 8,5-9,5%. И тогда можно будет ипотечный кредит рефинансировать», - заявила руководитель комитета по ипотеке РГР Ирина Киселева

Эксперт Ирина Киселева уверена, что продавцы недвижимости сейчас могут много заработать, поэтому не упустят своей возможности. В свою очередь покупатели будут стараться как можно скорее оформить ипотку на условиях, которые были одобрены до повышения ключевой ставки. Если ранее не была согласована ипотека, то стоит задуматься, готов ли человек платить большие деньги.

Эксперт Ирина Монастырская высказала мнение, что повышение ставки по ипотеке и первоначального взноса в первую очередь негативно отражается на гражданах с невысоким доходом. Раньше люди могли брать жилье и постепенно выплачивать за него деньги. Теперь же у них не получится внести первый взнос.

Если раньше в Югре можно было приобрести квартиру за 10 миллионов рублей с учетом первого взноса в размере 1,5 миллиона, то теперь первичный взнос составит 2 миллиона рублей.

«От рынка отсекаются те потенциальные заемщики, у кого нет денег даже на первоначальный взнос», - отмечает Ирина Монастырская, полномочный представитель президента Российской гильдии риэлторов в Сибирском федеральном округе

Эксперт Татьяна Клюс согласна с коллегой. Малобюджетные семьи откажутся от идеи приобретать жилье.

«Повышение ставки и первоначального взноса уменьшит возможность одобрения по ипотеке, поскольку доходность заемщиков не меняется, а большие ежемесячные платежи весомо отразятся на бюджетах семей», — считает член правления Российской гильдии риелторов Татьяна Клюс.

Снижение спроса на жилье спровоцирует изменение цен на недвижимость, уверена Татьяна Клюс. Если ситуация не изменится, то произойдет стагнация.

«При повышении ключевой ставки практически всегда банки ужесточают свою кредитно-денежную политику, следя за «чистотой» кредитного портфеля и уровнем просроченной задолженности», — считает руководитель комитета по ипотеке РГР Ирина Киселева.

Эксперт Ирина Киселева уверена, что люди будут отказываться покупать вторичное жилье, а спросом будут пользоваться первичное из-за ставки в размере 2,7 - 8%. Но и здесь произойдет повышение. Застройщики понимают, что низкий процент сделает первичное жилье более привлекательным, поэтому также будут поднимать цены.