Общая стоимость сделки — около $2,1 млрд, при этом финансировать ее будут партнеры и союзники Киева, а не сами США. Именно этот момент и вызвал волну недовольства среди комментаторов.

Пользователи возмущались тем, что платить в итоге придется европейским странам, а значит — за счет налогов рядовых граждан. Один из читателей прямо написал: «А платим опять мы». Другие подчеркивали, что бремя ляжет в том числе на Францию, и недоумевали, почему европейцам приходится жертвовать своими средствами. Звучали и сомнения в практической пользе поставок: некоторые комментаторы отмечали, что ракеты смогут поступить лишь через несколько лет и к тому моменту могут утратить актуальность.