«А платим опять мы»: читатели Le Figaro — о сделке по ракетам для Украины

РИА Новости: европейцы не хотят оплачивать поставки Patriot

Политика

Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на решение Госдепа США одобрить потенциальную продажу Украине 500 ракет‑перехватчиков Patriot, пишет РИА Новости.

Общая стоимость сделки — около $2,1 млрд, при этом финансировать ее будут партнеры и союзники Киева, а не сами США. Именно этот момент и вызвал волну недовольства среди комментаторов.

Пользователи возмущались тем, что платить в итоге придется европейским странам, а значит — за счет налогов рядовых граждан. Один из читателей прямо написал: «А платим опять мы». Другие подчеркивали, что бремя ляжет в том числе на Францию, и недоумевали, почему европейцам приходится жертвовать своими средствами. Звучали и сомнения в практической пользе поставок: некоторые комментаторы отмечали, что ракеты смогут поступить лишь через несколько лет и к тому моменту могут утратить актуальность.

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