Атака на Binance: ФБР назвало виновных и раскрыло схему отмыва

ФБР: КНДР стоит за взломом Binance на $6,3 млрд

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

ФБР заявило, что за масштабной кибератакой на криптобиржу Binance стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor: по данным ведомства, 29 октября 2026 года злоумышленники похитили свыше $6 млрд, а общий ущерб мог достичь $6,3 млрд, сообщает ТАСС.

Предполагается, что украденные активы хакеры намерены конвертировать в Ethereum, а затем отмывать с помощью DeFi‑сервисов и платформ мгновенного обмена. В связи с этим ФБР опубликовало адреса кошельков, через которые может идти движение средств, и призвало операторов блокировать транзакции по ним.

Сама биржа Binance приостановила операции по вводу и выводу средств, при этом доступ к депозитам остался без ограничений. Для компенсации убытков площадка задействует 50% средств из Фонда безопасных активов для пользователей (SAFU) и уже возместила клиентам 90% похищенной суммы. Возобновление операций ожидается в ближайшее время.

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