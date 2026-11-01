«Это не по‑президентски»: Мелания — о танцах супруга

Трамп: первая леди не одобряет танцы президента на публике

Политика

Дональд Трамп рассказал на предвыборном митинге во Флориде, что его супруга, первая леди Мелания Трамп, не в восторге от его танцев на публике, пишет «Газета.ru».

По словам президента, жена не раз просила его не выступать с танцами, считая такое поведение неподобающим для главы государства.

Трамп даже процитировал супругу: «Дорогой, пожалуйста, больше не танцуй. Ты же президент». Ранее он уже упоминал об этом, назвав Меланию стильной и утонченной и передав ее фразу: «Это настолько не по‑президентски!». Зрители встретили эти слова аплодисментами.

При этом сама Мелания в конце января отмечала, что в отдельные моменты ей нравятся танцы мужа — они дарят людям «счастье и веселье». Она даже призналась, что танцевала под одну из любимых композиций Трампа во время его инаугурации. Но в то же время первая леди соглашалась, что порой такие выступления бывают неуместны.

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