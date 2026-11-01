Где платят больше: топ‑отрасли по уровню зарплат в августе

По данным статистики, в августе в России средние зарплаты выше ₽150 тыс. получали сотрудники сразу в 12 отраслях экономики. При этом в четырех сферах доходы превысили ₽200 тыс.: это добыча нефти и природного газа, деятельность воздушного и космического транспорта, финансовая и страховая деятельность, а также трубопроводный транспорт, сообщает РИА Новости .

В диапазоне от ₽170 до ₽200 тыс. в среднем зарабатывали специалисты в производстве табачных изделий (₽196,1 тыс.), добыче металлических руд (₽192,1 тыс.), области информации и связи (₽189,6 тыс.), производстве нефтепродуктов (₽174,6 тыс.) и в рыболовстве и рыбоводстве (₽174,2 тыс.).

Еще в трех отраслях средние доходы находились между ₽150 и ₽170 тыс.: в сфере водного транспорта (₽162,2 тыс.), у специалистов по научным исследованиям и разработкам (₽158,2 тыс.) и у сотрудников международных организаций (₽153,6 тыс.). При этом среднемесячная зарплата по стране в августе составила ₽103 тыс. — это на 9,8% больше, чем годом ранее.

Важно учитывать, что показатель средней зарплаты рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех сотрудников отрасли — в том числе и тех, у кого зарплаты существенно выше средних.