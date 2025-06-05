Родители из Хакасии стали больше тратить на своих детей

В Хакасии родители увеличили расходы на потребности своих детей, сообщил newkhakasiya.online со ссылкой на аналитические материалы Почта Банка.

По информации издания, аналитики финансовой организации пришли к выводу об увеличении затрат на детей во время анализа транзакций по клиентским картам. Специалисты рассказали, что в первую очередь увеличились расходы на обновление гардероба юных жителей региона. Кроме того, возросли расходы на приобретение игрушек и различных детских товаров.

По данным издания, аналитики уверены, что в России становится популярной тенденция, когда родители отказываются экономить на потребностях своих детей. Специалисты отметили, что родители стали активнее пользоваться услугами, которые для несовершеннолетних представляют частные центры. По данной категории одновременно выросло количество транзакций и расходы.

В преддверии выпускных вечеров корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил, сколько родители из Москвы готовы потратить денег на праздничное мероприятие в честь окончания школы.