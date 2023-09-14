Кассетными боеприпасами ВСУ обстреливают как населенные пункты, где проживают мирные люди, так и позиции, где расположены российские военные. Владимир Рогов выделил три направления, на которых зафиксированы самые интенсивные обстрелы: Работино, Вербовое и Новопрокоповка.

Глава запорожского общественного движения отметил, что применение ВСУ кассетных боеприпасов не отражается на том, что военные могут захватывать российские территории.

Кассетные боеприпасы запрещены мировой конвенцией, но, несмотря на это, в США одобрили передачу орудия на территорию Украины. До этого города новых регионов часто обстреливали минами-лепестками, которые также запрещены для использования в населенных пунктах. Было травмировано много взрослых и детей. До сих пор остается опасность подрыва людей во многих районах.