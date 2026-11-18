В среду, 18 ноября, Дед Мороз отмечает день рождения, жители Подмосковья могут поздравить главного зимнего волшебника и отправить ему письмо, рисунок или открытку по почте. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Почта с радостью доставит душевные пожелания в Великий Устюг. Пусть каждое письмо станет для Дедушки Мороза маленьким подарком и напомнит, что его любят и в него верят!» — подчеркнула директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Желающие могут рассказать в поздравлении о своих достижениях за прошедший год, поделиться с Дедом Морозом доброй историей и не только. Письмо можно будет опустить в любой почтовый ящик, однако, необходимо указать обратный адрес, если нужно получить ответ. Адрес волшебника: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.