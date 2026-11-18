В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» разгромили «Нэшвилл Предаторз» со счетом 7:3. Весомый вклад в победу «Дикарей» внесли российские игроки команды.

Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик, Максим Шабанов забросил девятую шайбу в сезоне (больше в «Миннесоте» только у Капризова и Мэтта Болди), а Яков Тренин записал на свой счет результативную передачу.

Капризов достиг отметки в 40 очков за 23 матча. На его счету 17 голов и 23 ассиста. Россиянин занимает третье место в бомбардирской гонке, уступая только звездам «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (55 очков) и Леону Драйзайтлю (44).

«Миннесота» с 36 очками занимает второе место в Западной конференции НХЛ, лишь один балл уступая «Эдмонтону».

Ранее форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин оформил дубль в ворота «Флориды» (5:2).