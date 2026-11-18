С начала 2026 года в Подмосковье комплексной онлайн-услугой «Выписка из реестра собственности» воспользовались более 11,6 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга предоставляется бесплатно, ее можно найти на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги». Она позволяет подать одну заявку и получить информацию сразу по нескольким объектам, которые находятся в областной или муниципальной собственности. Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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