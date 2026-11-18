В Красногорске возводят жилой комплекс «Левел Лесной», в строящихся домах 24 и 26 продолжаются фасадные и отделочные работы, на территории ведется благоустройство. Проект реализует девелопер Level Group, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В доме 24 специалисты завершают монтаж внутренних инженерных сетей и устанавливают оконечное оборудование, в доме 26 — остекление готово на 93%, фасады — на 78%. На территории комплекса обустроен собственный лесопарк площадью 5,1 га с пешеходными и велосипедными дорожками и местами отдыха. Вблизи есть школа и два детских сада. В сданных корпусах открыты магазины, кафе, студии детского творчества и дополнительного образования, а также фитнес-студии.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.