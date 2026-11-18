Мошенник действует под видом представителя ЦСКА и пытается «продать» полузащитника армейцев в турецкие клубы, рассказал инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, некий самозванец по имени Sinan контактирует с турецкими клубами и сливает информацию о якобы идущих переговорах в СМИ. Так появилась новость о том, что «Фенербахче» достиг прогресса в переговорах ЦСКА по Кисляку.

Со стороны сильнейших турецких клубов действительно есть серьезный интерес к полузащитнику. Но конкретно с «Фенербахче» ни представители ЦСКА, ни агенты игрока никаких переговоров не вели, отмечает Карпов.

У Матвея Кисляка заключен контракт с ЦСКА до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в €25 млн. В нынешнем сезоне Кисляк провел 18 матчей за армейцев в чемпионате и Кубке России, забил один мяч и сделал три ассиста.

Ранее сборная России обыграла в товарищеском матче команду Венесуэлы со счетом 2:0. Кисляк отметился в этой игре результативным пасом на второй гол Алексея Миранчука.