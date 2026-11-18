В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» на выезде крупно обыграли «Флорида Пантерз» (5:2). Героем матча стал российский форвард «Нефтяников» Василий Подколзин.

Нападающий оформил дубль и добавил к нему голевую передачу. Подколзин был признан первой звездой матча.

Всего на счету россиянина 19 (12+7) очков в 23 матчах. Подколзин идет на побитие личного рекорда результативности. В минувшем сезоне он набрал 37 (19+18) баллов, проведя все 82 игры регулярного чемпионата.

Пополнили свой очковый запас и лидеры бомбардирской гонки НХЛ, партнеры Подколзина Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Каждый из них оформил по 1+2. Теперь у Макдэвида 55 очков, у Драйзайтля — 44.

Ранее стало известно, что нападающий Евгений Дадонов перешел в «Ак Барс».