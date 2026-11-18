Виктория, супруга полузащитника «Зенита» и сборной России Артема Карпукаса, саркастически отреагировала на то, что тот не сыграл в матче с Венесуэлой (2:0).

Карпукас не сыграл ни минуты в ноябрьском слоте для товарищеских матчей национальной команды. В игре с Узбекистаном (3:2) он также остался в запасе.

«Прилетела в Краснодар посмотреть на мужа. Посмотрела», — написала Виктория в соцсетях, опубликовав фото Артема в тренировочной манишке на бровке поля.

Валерий Карпин заявил, что Карпукас не сыграл потому, что на позицию в центре поля большой выбор игроков.

«Обижаться можно на маму или жену. Если ты в сборной России, то выбор состава за главным тренером», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Сборная России провела в 2026 году 10 товарищеских матчей, в семи из них одержала победы, дважды сыграла вничью и лишь один раз проиграла.