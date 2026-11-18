«Вашингтон Кэпиталз» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:5 в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан «Столичных» Александр Овечкин вновь ушел с площадки без очков.

41-летний россиянин не забил в 14-м матче подряд и повторил свою худшую серию в карьере. Ранее он не забрасывал шайбы в 14 играх в ноябре–декабре 2023 года. В нынешнем сезоне на счету Овечкина всего 5 (1+4) очков в 19 играх. Капитан «Вашингтона» занимает лишь 14-е место в списке бомбардиров команды. Лучший результат у нападающего Дилана Строума — 16 очков.

В составе «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 30 (8+22) баллов в 21 матче.

Ранее форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов первым из россиян достиг отметки в 40 очков за сезон.