Роскомнадзор начал проверку приложения Duolingo на предмет ЛГБТ-пропаганды

По словам представителей органа, Роскомнадзор проверяет сервис на предмет распространения информации, которая могла бы пропагандировать ЛГБТ-повестку.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что правозащитная группа «Радетель» обратилась в орган и попросила провести проверку приложения после того, как поступили соответствующие жалобы от ряда родителей. Они жаловались на то, что в обучающей программе платформы упоминаются однополые пары.

Несмотря на это, сейчас представители Роскомнадзора сообщили о том, что подобных обращений не поступало в орган.

На официальном сайте Duolingo упоминается, что компания является работодателем, поддерживающим равные возможности трудоустройства для всех, в том числе, представителей ЛГБТ-движения.

Роскомнадзор будет вынужден заблокировать сервис на территории РФ в случае, если компания в ближайшее время не разберется с данной «неприятной проблемой», заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своих социальных сетях.