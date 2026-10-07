Водителям в Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 7 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении зафиксированы на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Киевском и Пятницком шоссе. Кроме того, они наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.