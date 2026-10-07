Новый рейтинг ФИФА: Россия обошла Украину

Сборная России впервые за 10 лет опередила Украину в рейтинге ФИФА

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных. Россия сохранила за собой 35-е место.

Впервые за 10 лет сборная России опередила в рейтинге Украину, которая потеряла три позиции и опустилась на 36-е место.

В последний слот для сборных россияне обыграли Иран (2:0), Намибию (6:0) и сыграли вничью с Нигерией (3:3). Украинцы в рамках Лиги наций обменялись победами с Венгрией (1:0, 1:2), сыграли вничью с Грузией (0:0) и потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии (0:3).

В верхней части рейтинга изменений не произошло. Его по-прежнему возглавляют Испания, Аргентина, Франция и Англия.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче с Нигерией.

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