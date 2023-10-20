Российские игристые вина заняли почти 70% рынка в стране

Доля российского игристого вина на полках отечественных магазинов почти достигла отметки в 70%, а тихого вина – 50%. Соответствующее заявление сделал заместитель министра промышленности Виктор Евтухов, его слова передает издание РИА Новости .

Он сообщил, что согласно оценкам экспертов, на российском рынке 52% заняли тихие российские вина и 68% – игристые.

Евтухов также заявил, что власти помогают продвигать отечественный продукт на рынке. Он напомнил, что проводятся «дни российских вин» и тематические ярмарки.

Недавно в Роскачестве сообщали, что популярность зарубежного вина в стране достигла самого низкого показателя за последние 2 года – менее 20% жителей России считают, что оно сильно качественнее, чем российское.