Российский Дед Мороз из Великого Устюга 24 декабря прибудет в Уфу

С 24 декабря в Уфе начнет работать резиденция Деда Мороза. В день праздничного открытия мероприятие посетит Дед Мороз из Великого Устюга, который в нынешнем году отметил свой день рождения в Москве , сообщает mkset.ru .

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинформировал, что в нынешнем году резиденция украшена более масштабно, чем в предыдущие. На главной площади города будет установлено множество скульптур изо льда и светодиодных объектов. В резиденции будут разделены выход и вход, чтобы посетителям было просторно и удобно.

График работы Деда Мороза уже опубликован. Перед Новым годом и Рождеством в нем есть некоторые изменения. 14 января пройдет праздничная церемония закрытия. Для гостей мероприятия подготовлены конкурсы и квесты. Мэр отмечает, что каждый сможет провести выходной активно.

Новый год - праздник, который согревает сердца не только детей, но и взрослых. Женщины подбирают наряды такого цвета, чтобы символ Нового года покровительствовал весь год. Люди выбирают подарки и украшения, стараясь найти все самое красивое, но при этом сэкономить.