Стало известно, какие наряды выбирать для новогодней ночи, чтобы не разозлить дракона

В зимний период времени, когда на улице холодно и сыро, особенно приятно готовиться к новогодним праздникам. Вместо серой будничной одежды можно выбрать более торжественные наряды, а в ежедневное меню внести коррективы. Стало известно, как встретить Новый 2024 год, чтобы его символ был благосклонен к вам на протяжении всего следующего високосного года, сообщает inkazan.ru .

«Дракон не любит спешки и неряшливости. Независимо от выбранного образа, он должен быть безупречным и полностью готовым к выходу на публику. К покровителю году нужно проявить уважение — тщательно проверьте все вещи на наличие затяжек, торчащих ниток и катышек.» - делится рекомендациями inkazan.ru

Не стоит имитировать в наряде что-то драконье: чешую или кожу. Также не приветствуется яркий макияж. Согласно приметам, чужая одежда может принести неудачу, поэтому не рекомендуется заимствовать у близких ни наряд, ни декорирующие элементы для дополнения образа.

Отказаться рекомендовано от одежды следующих цветов: белый, розовый, голубой, оранжевый и коричневый. Эффектно и уместно вы будете выглядеть в серебряном, зеленом или фиолетовом цветах. В приоритете - красный и золотой. Золото - символ богатства и процветания, а красный - страсти и энергии.

Немаловажно и то, из какой ткани изготовлен наряд. Лучше выбирать шелк или бархат, атлас или парчу. Одним словом, дорогие и качественные материалы.

При желании можно надевать и одежду пастельных тонов, то стоит обязательно дополнить образ яркими деталями: брошь, украшения, сумочка.