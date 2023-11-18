Дед Мороз из Великого Устюга отметил День рождения на выставке «Россия» в Москве

Напомним, главный новогодний волшебник отмечает свой День рождения 18 ноября. Считается, что в этот день в Великом Устюге ударяют настоящие морозы. Но сейчас речь пойдет не о Вологодской области, а о международной выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Как пишет ТАСС , именно там Дед Мороз отметил свой День рождения на главной уличной сцене.

Выставка уже во всю готовится к Новому году. А 18 ноября на нее приехал сам Дед Мороз из Великого Устюга. Так новогодний волшебник принял участие в шествии оркестра сказочных персонажей. Также, в век цифровых технологий, не обошлось и без снимков с гостями мероприятия. К слову, на нем собралась целая компания как снегурочек, так и дедов морозов.

Ранее Екатерина Асонова рассказала, откуда у него появилась внучка Снегурочка. По словам эксперта, Дед Мороз «украл» ее из другой сказки. Точнее, советские создатели связали этих двух персонажей.