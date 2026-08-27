Руза, Серпухов, Дмитров или Гжель: какое направление выбрать в Подмосковье для грибного похода в конце лета

Конец лета и первые дни осени — самый щедрый период для любителей «тихой охоты» в Подмосковье. После теплых дождей в лесах один за другим появляются белые, подосиновики, подберезовики, лисички и маслята. Однако успех зависит не от удачи, а от знания местности: каждый вид предпочитает свои условия. REGIONS рассказывает, в каких направлениях искать грибы, чтобы не остаться с пустой корзиной.

Грибницы плодоносят волнами, и урожайность может кардинально отличаться даже в соседних лесных массивах. Однако на каждом направлении области есть свои грибные «точки» — главное, разобраться в особенностях лесного фонда и характерных для него видах.

Западные рубежи: Рузский и Можайский округа

Западное направление издавна славится смешанными и хвойными массивами. В конце лета — начале осени здесь чаще всего попадаются белые, подосиновики, подберезовики и рыжие лисички.

Наиболее удачные участки:

лесные территории возле Тучкова и Дорохова;

окрестности Рузы и Можайска.

Секреты успеха: не стоит полагаться на одну точку — даже соседние делянки могут давать разный результат. Ищите грибы на опушках, полянах, во мху, рядом с березами и осинами, на увлажненных, но не заболоченных участках.

Южные просторы: Чехов, Серпухов, Ступино

Южное направление выбирают те, кто метит на благородные грибы. Здесь в конце августа активно идут белые и подосиновики, которые предпочитают зрелые хвойники, смешанные леса и осиновые рощи.

Рекомендуемые места:

окрестности Чехова, Серпухова, Ступина;

лесные зоны у Панино, Михнева и Старой Ситни.

Ориентиры для поиска: белые грибы часто прячутся у старых деревьев, на просеках, лесных полянах и в моховом покрове.

Северные кварталы: Дмитров и Пушкинский округ

В северной части области самые уловистые участки — возле Икши, Софрина, станций Морозки и Турист. Здесь в конце августа — начале сентября массово плодоносят маслята, подберезовики, подосиновики, сыроежки и опята.

Хитрость: если на знакомой поляне пусто — смело двигайтесь дальше. Часто бывает, что через сотню метров лес меняется, и корзина быстро наполняется.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Юго-восток: Домодедово, Раменское, Гжель

Окрестности Гжели и деревни Семивраги — отличные места для сбора белых, подберезовиков, подосиновиков и маслят. Лучше всего здесь работают смешанные участки с чередованием сосен и берез.

Подсказки: маслят ищите в молодых сосняках, на прогреваемых солнцем опушках. Лисички, как правило, растут семейными группами в светлых хвойно-лиственных лесах — во мху, среди травы и лесной подстилки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что растет в подмосковных лесах в конце лета

В этот период ассортимент особенно богат:

Белые грибы — селятся во мху, на полянах, опушках, в сосновых, еловых и смешанных насаждениях.

Подосиновики — тяготеют к осинникам, молодой поросли и густой траве.

Подберезовики — растут рядом с березами, в том числе на влажных грунтах.

Лисички — предпочитают светлые хвойно-лиственные леса, часто крупными группами.

Маслята — массово появляются в молодых сосняках и на солнечных полянах.

Сыроежки — встречаются повсеместно и служат хорошим дополнением к любой корзине.

Техника безопасности: как не заблудиться и не отравиться

Главное правило грибника — берите только те экземпляры, в которых уверены на сто процентов. При малейших сомнениях оставьте находку в лесу.

Перед выходом из дома:

убедитесь, что телефон полностью заряжен;

возьмите с собой воду и перекус;

наденьте яркую одежду — вас будет легче заметить;

предупредите родных о маршруте;

скачайте офлайн-карты — в лесу связь может пропасть;

не ходите в незнакомые места в одиночку.

Где не стоит собирать: избегайте участков у оживленных автотрасс и железных дорог. Грибы впитывают выхлопные газы и тяжелые металлы, поэтому выбирайте лес подальше от источников загрязнения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске запустили грибные экскурсии за 2500₽.