Руза, Серпухов, Дмитров или Гжель: какое направление выбрать в Подмосковье для грибного похода в конце лета
REGIONS: белые грибы в августе появились в Рузе и Можайске, маслята — в Дмитрове
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]
Конец лета и первые дни осени — самый щедрый период для любителей «тихой охоты» в Подмосковье. После теплых дождей в лесах один за другим появляются белые, подосиновики, подберезовики, лисички и маслята. Однако успех зависит не от удачи, а от знания местности: каждый вид предпочитает свои условия. REGIONS рассказывает, в каких направлениях искать грибы, чтобы не остаться с пустой корзиной.
Грибницы плодоносят волнами, и урожайность может кардинально отличаться даже в соседних лесных массивах. Однако на каждом направлении области есть свои грибные «точки» — главное, разобраться в особенностях лесного фонда и характерных для него видах.
Западные рубежи: Рузский и Можайский округа
Западное направление издавна славится смешанными и хвойными массивами. В конце лета — начале осени здесь чаще всего попадаются белые, подосиновики, подберезовики и рыжие лисички.
Наиболее удачные участки:
- лесные территории возле Тучкова и Дорохова;
- окрестности Рузы и Можайска.
Секреты успеха: не стоит полагаться на одну точку — даже соседние делянки могут давать разный результат. Ищите грибы на опушках, полянах, во мху, рядом с березами и осинами, на увлажненных, но не заболоченных участках.
Южные просторы: Чехов, Серпухов, Ступино
Южное направление выбирают те, кто метит на благородные грибы. Здесь в конце августа активно идут белые и подосиновики, которые предпочитают зрелые хвойники, смешанные леса и осиновые рощи.
Рекомендуемые места:
- окрестности Чехова, Серпухова, Ступина;
- лесные зоны у Панино, Михнева и Старой Ситни.
Ориентиры для поиска: белые грибы часто прячутся у старых деревьев, на просеках, лесных полянах и в моховом покрове.
Северные кварталы: Дмитров и Пушкинский округ
В северной части области самые уловистые участки — возле Икши, Софрина, станций Морозки и Турист. Здесь в конце августа — начале сентября массово плодоносят маслята, подберезовики, подосиновики, сыроежки и опята.
Хитрость: если на знакомой поляне пусто — смело двигайтесь дальше. Часто бывает, что через сотню метров лес меняется, и корзина быстро наполняется.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]
Юго-восток: Домодедово, Раменское, Гжель
Окрестности Гжели и деревни Семивраги — отличные места для сбора белых, подберезовиков, подосиновиков и маслят. Лучше всего здесь работают смешанные участки с чередованием сосен и берез.
Подсказки: маслят ищите в молодых сосняках, на прогреваемых солнцем опушках. Лисички, как правило, растут семейными группами в светлых хвойно-лиственных лесах — во мху, среди травы и лесной подстилки.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Что растет в подмосковных лесах в конце лета
В этот период ассортимент особенно богат:
- Белые грибы — селятся во мху, на полянах, опушках, в сосновых, еловых и смешанных насаждениях.
- Подосиновики — тяготеют к осинникам, молодой поросли и густой траве.
- Подберезовики — растут рядом с березами, в том числе на влажных грунтах.
- Лисички — предпочитают светлые хвойно-лиственные леса, часто крупными группами.
- Маслята — массово появляются в молодых сосняках и на солнечных полянах.
- Сыроежки — встречаются повсеместно и служат хорошим дополнением к любой корзине.
Техника безопасности: как не заблудиться и не отравиться
Главное правило грибника — берите только те экземпляры, в которых уверены на сто процентов. При малейших сомнениях оставьте находку в лесу.
Перед выходом из дома:
- убедитесь, что телефон полностью заряжен;
- возьмите с собой воду и перекус;
- наденьте яркую одежду — вас будет легче заметить;
- предупредите родных о маршруте;
- скачайте офлайн-карты — в лесу связь может пропасть;
- не ходите в незнакомые места в одиночку.
Где не стоит собирать: избегайте участков у оживленных автотрасс и железных дорог. Грибы впитывают выхлопные газы и тяжелые металлы, поэтому выбирайте лес подальше от источников загрязнения.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске запустили грибные экскурсии за 2500₽.