Свыше 3,3 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала 2026 года
В Подмосковье с прошлого года вдвое выросла доля телемедицинских консультаций
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2026 года провели свыше 3,3 млн телемедицинских консультаций. Доля таких приемов в регионе выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Увеличивать число онлайн-консультаций позволяет развитие телемедицинской службы: сегодня в регионе работают уже 16 центров телемедицины», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
В большинстве случаев (более 35% обращений) жители региона записываются на телемедицинские консультации повторно с вопросами об уже имеющемся заболевании. В 28% случаев онлайн-приемы связаны с закрытием больничных листов. Еще в 10% случаев дистанционно продлеваются рецепты на льготные лекарства.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.