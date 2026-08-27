Кремовый, бордовый или дофаминовый: какие оттенки в моде у школьных букетов в 2026 году

День знаний — время, когда цветочная композиция проходит суровое испытание: ей предстоит выдержать путь до школы, стояние на линейке, несколько часов без воды и обратную дорогу. При этом внешний вид букета должен быть не громоздким и старомодным, а стильным и аккуратным. О том, какие цветы сейчас в фаворе и на что обратить внимание при выборе, корреспонденту REGIONS рассказала флорист Марина Альховская.

Цветовой тренд 2026: природная элегантность

В этом году на День знаний флористы рекомендуют отдавать предпочтение сдержанной гамме: молочные, сливочные, нежно-розовые тона, а также насыщенные бордовые, терракотовые и солнечные желтые оттенки.

Самый беспроигрышный вариант — собрать композицию в двух-трех цветах. Например, кремовые хризантемы с бордовыми или терракотовыми вкраплениями смотрятся одновременно нарядно и по-осеннему уютно. Не теряют актуальности и монохромные букеты, где выдержан единый оттенок, а игра строится на разнице в формах и текстурах.

«Хорошо выглядит композиция в двух-трех оттенках. Например, можно взять кремовые хризантемы и добавить к ним бордовые или терракотовые акценты. Получится и празднично, и по-осеннему. Хорошо смотрятся и монохромные букеты — когда все цветы примерно одного оттенка, но отличаются по форме и фактуре», — рассказала Альховская.

Хризантема — проверенный лидер

По словам флориста, лучший выбор для праздничной линейки — хризантема. Она вынослива, не боится кратковременного отсутствия воды и при должном уходе стоит в вазе до двух-трех недель. Современное разнообразие сортов позволяет найти вариант под любой вкус: крупные шаровидные, нежные кустовые или смешанные миксы.

«Для 1 сентября хризантема идеальна. Она хорошо переносит дорогу, несколько часов без воды и долго стоит в вазе. При этом сейчас такое количество сортов и оттенков, что это уже совсем не тот школьный букет, который все помнят с детства. Можно выбрать крупные одноголовые хризантемы, сделать небольшой букет из кустовых или смешать несколько сортов между собой», — отметила специалист.

Гвоздика возвращается

Еще один недооцененный, но крайне стойкий вариант — гвоздика. Сегодняшние сорта удивляют палитрой: кремовые, розовые, лавандовые, бордовые и даже сложные многоцветные вариации.

Стильный прием — собрать несколько сортов одного колера, добавить зелень, и получится элегантная композиция. Такой букет легкий, компактный и одновременно очень выразительный. А микс из разных оттенков создаст эффектный «дофаминовый» букет, заряжающий положительными эмоциями.

«Если взять несколько сортов одного цвета и добавить немного зелени, получится очень стильный букет. Для школьника это еще и удобный вариант, так как композицию можно сделать небольшой и легкой. Также можно смешать несколько цветов и получится трендовый „дофаминовый“ букет», — поделилась флорист.

Альстромерия: объем без тяжести

Тем, кто хочет избежать громоздких конструкций, стоит присмотреться к альстромерии. Ее многоцветковые стебли дают пышность даже при малом количестве экземпляров. К тому же этот цветок радует свежестью около двух недель.

«Для ребенка я бы точно не делала огромный букет. Ему нужно с ним сначала постоять на линейке, потом донести до класса. Лучше небольшая, но выразительная композиция», — объяснила Альховская.

Для первоклассника: комфорт прежде всего

Для самого юного школьника флорист советует выбирать что-то радостное — например, подсолнухи. Но ключевой момент — размер. Громоздкий букет быстро утомит ребенка: ему придется держать его на линейке, нести в класс и везти домой. Лучше остановиться на небольшой, но выразительной композиции, которая принесет удовольствие, а не дискомфорт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Как сохранить свежесть до вечера

Главная опасность для букета 1 сентября — солнце и духота. Флорист дает простые рекомендации, чтобы цветы пережили праздник:

не оставляйте растения под прямыми лучами и в закрытой горячей машине;

перед тем как поставить в вазу, обязательно подрежьте стебли острым инструментом;

удалите все листья, которые окажутся в воде — они ускоряют порчу;

меняйте жидкость ежедневно и держите вазу в прохладном месте.

«Стебли нужно подрезать острым ножом и сразу поставить цветы в чистую воду. Листья, которые окажутся ниже уровня воды, лучше убрать. Воду менять регулярно, а вазу держать подальше от прямого солнца», — подытожила флорист.

Правильно выбранный и бережно сохраненный букет станет не только красивым подарком, но и долгой памятью о первом учебном дне.

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