Молодым специалистам подмосковного ГУФСИН вручили служебные удостоверения

Молодым специалистам ГУФСИН России по Московской области, которые прошли обучение в ведомственных вузах, в рамках торжественного мероприятия вручили служебные удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками мероприятия стали начальник ГУФСИН Александр Ветров и его заместители, помощник начальника управления по организации работы с верующими, священник Михаил Куземка, ветераны УИС, руководство и сотрудники подведомственных учреждений. Ветров обратился к молодым специалистам и пожелал офицерам успешного старта в службе.

Представитель ветеранской организации Василиса Долганина в ходе церемонии подчеркнула, что полученные в вузах знания позволят им решать оперативно-служебные задачи в процессе работы. Вскоре для новых сотрудников будет организован цикл адаптационных занятий, чтобы они могли закрепить практические навыки под руководством опытных кураторов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.