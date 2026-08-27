Можно ли зачать ребенка в космосе, и почему это может быть действительно опасно

Беременность в космосе пока остается теоретическим сценарием, но ученые уже пытаются понять, как микрогравитация и радиация могут влиять на зачатие и развитие эмбриона, пишет National Geographic. Исследователи считают, что при будущих долгих миссиях к Луне и Марсу этот вопрос может стать не фантастикой, а реальной проблемой.

Репродуктивный биолог Николь Макферсон из Университета Аделаиды изучала, как сперматозоиды человека, мышей и свиней ведут себя в условиях имитации микрогравитации. В эксперименте они двигались нормально, но на 30–50% реже проходили через микроканалы, имитирующие женский репродуктивный тракт. Это может означать, что гравитация помогает им ориентироваться.

Другие опыты показывают, что ранние эмбрионы млекопитающих в космосе способны развиваться до стадии бластоцисты, но здоровых эмбрионов получается мало. Отдельную угрозу представляет космическая радиация: она может повреждать ДНК и особенно опасна для развивающегося мозга.

Ученые также предупреждают, что даже рождение ребенка в невесомости создало бы новые проблемы. Организм младенца мог бы адаптироваться к среде без привычной нагрузки на мышцы, кости и кровообращение, а возвращение к земной гравитации стало бы отдельным испытанием.