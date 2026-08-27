Поправлять или промолчать: психологи объяснили, как намекнуть об ошибке без конфликта

Исправлять чужую ошибку иногда необходимо, но делать это нужно осторожно, пишет Psychology Today со ссылкой на исследование в журнале New Media & Society. Авторы работы изучили, как люди реагируют на исправление возможной дезинформации в соцсетях.

Исследователи под руководством Раффаэля Хайсса пришли к выводу, что важен не только сам факт поправки, но и ее тон. Вежливое исправление чаще связано с положительными последствиями для отношений и может помочь человеку принять новую информацию. Грубое, публичное или унизительное замечание, напротив, повышает риск конфликта.

Особенно чувствительной может быть публичная поправка в соцсетях. Человек может воспринять ее как нападение на свои взгляды, убеждения или репутацию, начать защищаться и еще сильнее держаться за прежнюю позицию.

Авторы отмечают, что исправление обычно проходит успешнее, если исходит от хорошего друга, сопровождается надежными источниками и не выглядит как попытка поставить собеседника в неловкое положение.

Главный совет — поправлять с целью объяснить, а не пристыдить. В некоторых ситуациях молчание действительно может быть лучше, но если ошибка важна, тон и место разговора имеют решающее значение.