Вахта с обучением в Подмосковье: зарплаты до ₽194 тыс. и рост вакансий на 76%

В Московской области работодатели все чаще включают в вахтовые предложения возможность бесплатного освоения новой профессии прямо на объектах. По данным «Авито Работы», во втором квартале 2026 года количество таких вакансий выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом REGIONS рассказал директор бизнес-направления сервиса Андрей Кучеренков.

Доходы и самые востребованные профессии

Средний размер предлагаемого вознаграждения по вахтовым позициям с обучением в Подмосковье достиг ₽194 526 за вахту. Чаще всего бесплатное повышение квалификации предлагают специалистам рабочих и линейных направлений.

Наиболее заметный рост вакансий с обучением зафиксирован:

Работники кухни — число предложений выросло на 97%, средняя выплата — ₽130 370 за вахту.

Повара — прирост вакансий на 78%, средний доход — ₽128 928 за вахту.

Электромонтажники — увеличение объявлений на 42%, выплаты около ₽190 000 за вахту.

От чего зависит итоговый заработок

Итоговый доход сотрудника на вахте формируется из нескольких ключевых параметров. По словам эксперта, на сумму влияют:

конкретная локация и сложность объекта;

квалификация специалиста;

график смен (15/15, 30/30 или 45/45).

Дополнительным преимуществом для кандидатов становятся компенсации от компании: бесплатный проезд к месту работы, предоставление жилья и корпоративное питание.

Рост по отраслям и региональные тренды

Тенденция к обучению сотрудников на местах проявляется в разных отраслях по всей стране:

Туризм и ресторанно-гостиничный бизнес — число предложений с обучением выросло на 66%.

Химическая отрасль — прирост на 45%.

Добыча полезных ископаемых — рост на 40%.

Со стороны соискателей также наблюдается активный отклик. В транспортном машиностроении число откликов увеличилось на 154%, в энергетике — на 135%. Рекордную динамику открытых вахтовых позиций с обучением демонстрирует Дальний Восток — это связано с масштабным развитием инфраструктуры макрорегиона. Бизнес готов инвестировать в подготовку кадров, чтобы закрывать потребности на крупных промышленных объектах, и этот тренд, по прогнозам, будет только усиливаться.

«Работодатели все чаще рассматривают обучение как эффективный инструмент привлечения сотрудников на вахтовые позиции. Компании готовы инвестировать в подготовку кадров, чтобы закрывать потребности в персонале на производственных и инфраструктурных объектах. Для соискателей это возможность не только получить доход, но и освоить новые навыки», — заключил Андрей Кучеренков.

Ранее сообщалось, что строителям в Подмосковье предлагают ₽150 тыс., металлургам — ₽131 тыс.