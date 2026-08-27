Вахта с обучением в Подмосковье: зарплаты до ₽194 тыс. и рост вакансий на 76%
REGIONS: вахтовикам в Подмосковье предлагают ₽194 тыс. и бесплатное обучение
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
В Московской области работодатели все чаще включают в вахтовые предложения возможность бесплатного освоения новой профессии прямо на объектах. По данным «Авито Работы», во втором квартале 2026 года количество таких вакансий выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом REGIONS рассказал директор бизнес-направления сервиса Андрей Кучеренков.
Доходы и самые востребованные профессии
Средний размер предлагаемого вознаграждения по вахтовым позициям с обучением в Подмосковье достиг ₽194 526 за вахту. Чаще всего бесплатное повышение квалификации предлагают специалистам рабочих и линейных направлений.
Наиболее заметный рост вакансий с обучением зафиксирован:
- Работники кухни — число предложений выросло на 97%, средняя выплата — ₽130 370 за вахту.
- Повара — прирост вакансий на 78%, средний доход — ₽128 928 за вахту.
- Электромонтажники — увеличение объявлений на 42%, выплаты около ₽190 000 за вахту.
От чего зависит итоговый заработок
Итоговый доход сотрудника на вахте формируется из нескольких ключевых параметров. По словам эксперта, на сумму влияют:
- конкретная локация и сложность объекта;
- квалификация специалиста;
- график смен (15/15, 30/30 или 45/45).
Дополнительным преимуществом для кандидатов становятся компенсации от компании: бесплатный проезд к месту работы, предоставление жилья и корпоративное питание.
Рост по отраслям и региональные тренды
Тенденция к обучению сотрудников на местах проявляется в разных отраслях по всей стране:
- Туризм и ресторанно-гостиничный бизнес — число предложений с обучением выросло на 66%.
- Химическая отрасль — прирост на 45%.
- Добыча полезных ископаемых — рост на 40%.
Со стороны соискателей также наблюдается активный отклик. В транспортном машиностроении число откликов увеличилось на 154%, в энергетике — на 135%. Рекордную динамику открытых вахтовых позиций с обучением демонстрирует Дальний Восток — это связано с масштабным развитием инфраструктуры макрорегиона. Бизнес готов инвестировать в подготовку кадров, чтобы закрывать потребности на крупных промышленных объектах, и этот тренд, по прогнозам, будет только усиливаться.
«Работодатели все чаще рассматривают обучение как эффективный инструмент привлечения сотрудников на вахтовые позиции. Компании готовы инвестировать в подготовку кадров, чтобы закрывать потребности в персонале на производственных и инфраструктурных объектах. Для соискателей это возможность не только получить доход, но и освоить новые навыки», — заключил Андрей Кучеренков.
Ранее сообщалось, что строителям в Подмосковье предлагают ₽150 тыс., металлургам — ₽131 тыс.