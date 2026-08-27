Пляжи тонут в одноразовом пластике: бутылки и крышки стали самым частым мусором у водоемов

Пластиковые бутылки и крышки стали одними из самых частых находок на пляжах и у водоемов по всему миру, пишет Forbes со ссылкой на отчет организации Ocean Conservancy. Во время Международной уборки побережий 2025 года волонтеры собрали более 1,3 млн пластиковых бутылок и почти 886 тыс. крышек.

На втором месте оказались окурки: их нашли в количестве почти 1,93 млн. Долгие годы именно они были самым распространенным мусором в США, но во многих городах уже появились ограничения, включая запрет курения на отдельных пляжах.

Международная уборка побережий проводится с 1986 года. За это время почти 20 млн волонтеров помогли убрать более 204 млн кг мусора с пляжей и берегов водоемов.

В Ocean Conservancy подчеркивают, что результаты показывают масштаб проблемы одноразового пластика. По словам вице-президента организации Ника Маллоса, такие данные должны подтолкнуть власти к более решительным мерам против загрязнения океана.

Директор по политике в сфере пластика Анджа Брэндон отметила, что бутылки хорошо поддаются переработке, но все равно массово оказываются на природе. Эксперты считают, что проблему нужно решать у источника: сокращать производство одноразового пластика, развивать повторное использование, открывать пункты возврата бутылок и заниматься доступной переработкой.