Полминуты на турнике: простое упражнение поможет разгрузить плечи после сидячей работы

Вис на перекладине в течение всего 30 секунд может быть полезной привычкой для людей, которые много сидят за столом и телефоном, пишет Time. Физиотерапевты отмечают, что это простое упражнение растягивает верх тела и заставляет работать кисти и предплечья.

Висеть можно по-разному. При пассивном висе человек расслабляет плечи и позволяет телу вытягиваться под действием силы тяжести. При активном — старается опустить лопатки вниз, подключая мышцы плеч и спины. В обоих случаях локти остаются прямыми.

Такое положение растягивает грудные мышцы, трицепсы, широчайшие мышцы спины и область плеч. После этого человек может почувствовать себя свободнее и менее «сжатым». Однако специалисты подчеркивают: 30 секунд на перекладине не являются доказанным способом исправить осанку или вылечить боль в спине.

Еще один эффект — тренировка хвата. Руки и предплечья удерживают тело на перекладине, что может быть полезно в быту и при подготовке к подтягиваниям.

Новичкам не нужно сразу отрывать ноги от пола. Можно держаться за перекладину, оставляя часть веса на ногах, начать с 10 секунд и постепенно идти к 30. При боли, онемении, слабости или проблемах с плечами лучше остановиться и проконсультироваться со специалистом.