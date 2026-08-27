Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании» вручил награды руководителям лучших школ региона.

Награды «Лидер образования Московской области» получили учреждения, которые набрали наибольшее количество баллов в рейтинге школ Подмосковья. Первое место занял Лицей № 23 Подольска. Второе место у Гимназии № 41 Люберец. Замыкает тройку лидеров Лицей им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова Воскресенска.

Также за высокие достижения в сфере образования дипломы «Флагман образования Московской области» получили Физтехлицей им. П. Л. Капицы Долгопрудного и Гимназия им. Е. М. Примакова в Одинцове.

Ранее сообщалось, что в ходе форума губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за подготовку школьников к олимпиадам.