Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам Подмосковья
Губернатор Подмосковья вручил награды руководителям лучших школ региона
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании» вручил награды руководителям лучших школ региона.
Награды «Лидер образования Московской области» получили учреждения, которые набрали наибольшее количество баллов в рейтинге школ Подмосковья. Первое место занял Лицей № 23 Подольска. Второе место у Гимназии № 41 Люберец. Замыкает тройку лидеров Лицей им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова Воскресенска.
Также за высокие достижения в сфере образования дипломы «Флагман образования Московской области» получили Физтехлицей им. П. Л. Капицы Долгопрудного и Гимназия им. Е. М. Примакова в Одинцове.
Ранее сообщалось, что в ходе форума губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за подготовку школьников к олимпиадам.