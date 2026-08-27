То, что используют в онкологии, может помочь при аллергии: что показали опыты ученых

Искусственные иммунные клетки, созданные по принципу CAR-T-терапии, смогли ослабить аллергическую реакцию дыхательных путей у мышей, пишет Forbes со ссылкой на исследование в журнале Journal of Experimental Medicine. Такой подход в будущем может стать новым направлением для лечения тяжелых аллергий.

CAR-T-терапия известна прежде всего как метод борьбы с некоторыми видами рака: иммунные клетки пациента получают новые «инструкции», чтобы находить и уничтожать опасные клетки. В новом исследовании идею использовали иначе. Ученые взяли регуляторные T-клетки, которые обычно помогают сдерживать воспаление, и научили их распознавать белок пыльцы березы.

Когда такие клетки встречали аллерген, они активировались и подавляли иммунную реакцию вокруг него. В опытах на мышах это уменьшило воспаление в легких после контакта с аллергеном и улучшило дыхание животных.

У обработанных мышей также снизился уровень IgE — антител, связанных с аллергией, и стало меньше некоторых воспалительных клеток.

Авторы подчеркивают, что до применения на человеке еще далеко. Нужно проверить безопасность, долговечность эффекта и практичность такого лечения. Но если подход сработает, он может не просто снимать симптомы, а помогать иммунной системе снова терпимо относиться к веществам, на которые она реагирует слишком бурно.