Игорь Дивеев рассказал, почему постоянно играет в бутсе с дыркой

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев рассказал порталу Sports.ru, почему он постоянно играет с дыркой в левой бутсе.

Журналисты заметили, что еще со времен ЦСКА Дивеев играет с отверстием на заднике бутсы.

«Уже около двух лет вырезаю дырку. Причина не в травме. И это не какой-то прикол или суеверие. У меня есть особенность — небольшой нарост на пятке. Дырка необходима, чтобы у меня не болела пятка. Когда мне сделали дырку на бутсе, почувствовал себя лучше. Теперь всегда так играю», — признался футболист.

Дивеев рассказал, что в такой амуниции чувствует себя намного лучше. Иногда после матча у него возникают неприятные ощущения, но на следующий день они проходят при правильных процедурах.

Также защитник «Зенита» отметил, что дырка не влияет на износ бутсы.

Ранее легенда «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поражении петербургской команды от «Спартака».