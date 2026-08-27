Насекомые роятся над фруктами? Простой способ избавиться от мошек на кухне с помощью уксуса и средства для посуды

Плодовые мушки чаще появляются на кухнях в конце лета и начале осени, сообщает WLS-TV. Эксперт Кейси Финн, автор блога The DIY Playbook, объяснила, как избавиться от насекомых и не дать им снова заполонить дом.

Главное — убрать источник проблемы. Мушки часто попадают в дом вместе с фруктами и овощами, особенно если среди них есть поврежденные или переспелые плоды. Такие продукты лучше сразу выбрасывать, а часть овощей и фруктов по возможности хранить в холодильнике.

Затем нужно тщательно прибрать кухню: протереть столешницы, помыть мусорное ведро, убрать крошки и пятна, не оставлять грязную посуду и регулярно выносить отходы.

Отдельное внимание стоит уделить сливу раковины. Остатки еды и влага создают там удобное место для размножения мушек, поэтому эти зоны нужно хорошо очищать.

Для ловушки можно налить в небольшую миску или банку яблочный уксус и добавить несколько капель средства для посуды. Уксус привлечет мушек, а мыло нарушит поверхностное натяжение жидкости — насекомые окажутся в ловушке.

При сильной проблеме можно использовать готовые магазинные ловушки и ставить их у раковины, фруктов, мусорного ведра.