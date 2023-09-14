С аритмией и без военной подготовки: Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на штурм

«Моя задача – крутить руль, подвозить вам воду и еду. На что он (прим. - командир) мне ответил: мне все равно, что ты водитель, а с твое здоровье мне проверять уже некогда. У меня есть задача… Я так понял, что он просто захотел «звездочку» (прим. - новое звание) и подумал "авось, да пронесет, а вдруг они вернутся», - рассказывает военнослужащий ВСУ Алексей Маркивский РИА Новости

Алексей Маркивский – обычный водитель, примерный супруг, отец дочки и отчим сына жены. Он со слезами на глазах передал привет своей семье. Очень ждет скорейшего возвращения домой на Украину, чтобы встретиться с супругой и детьми.

Алексей не служил в армии из-за диагноза «плоскостопие». Шли годы и появлялись новые болезни. Со временем медики диагностировали экстрасистольную аритмию левого желудочка. Это не стало поводом, чтобы мужчину не мобилизовали.

В ВСУ согласились, что состояние здоровья не позволяет в полной мере отдавать долг, поэтому назначили быть водителем. Один раз боец смог выстрелить из ружья на полигоне, на этом подготовка закончилась. Очень быстро он оказался «на передовой» в Запорожской области.

Во время боя без опыта и каких-либо элементарных навыков мужчину спасла интуиция.

«В то место, где я сидел, сразу два «прилета» было. Я не знаю, как. Но если бы я там был, меня бы здесь не было. Ну или интуиция, но такое впечатление, что меня кто-то взял и вот так за шкуру отодвинул на средину башни», - делится воспоминаниями Алексей

Вскоре прозвучал второй «прилет». Так, военнослужащий ВСУ, который ни разу даже не выстрелил, решил сдаваться в плен. Российские медики лечат последствия его ранений. Алексей говорит, что к нему очень порядочно относятся все доктора и медсестры. В от день в плен сдался не он один, а и многие другие солдаты, которые шли в бой интуитивно.

Пленный вспоминает, как российские военные были удивлены, что люди без опыта так резво шли вперед к позициям РФ. Думали, что из Украины надвигаются «рэмбо» или элитный спецназ. А на самом деле военнослужащие просто шли вперед, совершенно не понимая, что им делать, и где они оказались.