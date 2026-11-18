В Подмосковье с начала лета 2026 года диспансеризацию и профилактический осмотр на рабочем месте прошли почти 40 тыс. жителей, медицинские бригады выезжают на предприятия, в образовательные учреждения и другие организации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Профилактические обследования важны для раннего выявления заболеваний, но в рабочие дни выбраться в поликлинику бывает непросто. Поэтому врачебные бригады приезжают на предприятия и в организации», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, при выявлении отклонений пациентов направили на углубленную диагностику. Узнать результаты обследования можно на телемедицинской консультации с врачом. Записаться на диспансеризацию в поликлинике можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «Макс».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.