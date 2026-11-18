С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 143 тыс. электронных заявлений на оформление компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты», компенсацию могут оформить льготные категории граждан, зарегистрированные в области. Среди них - многодетные семьи, инвалиды, почетные доноры, педагоги в сельской местности и другие льготники.

Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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