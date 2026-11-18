С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 12,3 тыс. электронных заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам», получить выплату могут супружеские пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65,70 и более лет. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА заполнить, онлайн-форму заявления, указать реквизиты, на которые поступят деньги, и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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