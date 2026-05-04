Сейф, тайник или книга: эксперт рассказал о лучших местах для хранения наличных денег

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский поделился рекомендациями, какой объем наличности благоразумно хранить в доступном месте и куда лучше всего ее прятать, сообщил Финансы Mail.

По информации издания, жители России в последнее время стали активнее пользоваться наличными рублями, постепенно наращивая долю кэша в своих личных накоплениях. Основными драйверами этого процесса, по данным источника, выступают технические перебои в функционировании платежных онлайн-сервисов, стремление части представителей малого предпринимательства уйти в теневой оборот для минимизирования налоговых отчислений, а также активно циркулирующие слухи о грядущем усилении контроля над операциями по переводу средств между банковскими счетами.

Эксперт Хаминский отметил, что действующее законодательство не устанавливает формальных лимитов на сумму, которую граждане вправе хранить у себя дома. Однако практические риски, по его словам, остаются серьезными: кража, пожар или противоправные действия со стороны мошенников.

По мнению специалиста, в условиях растущего интереса к наличным особенно важно грамотно организовать систему их хранения, чтобы минимизировать потенциальные угрозы.

«Оптимальный подход к хранению денег в этой ситуации состоит в диверсификации. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв на непредвиденные ситуации. Наличные нужно хранить в банковской ячейке, это наиболее надежный способ», — пояснил Хаминский.

Юрист Хаминский добавил, что безналичные платежи по-прежнему доминируют в повседневной жизни. Карты, банковские переводы и Система быстрых платежей (СБП) остаются более быстрыми, удобными и безопасными инструментами для ежедневных трат.

По информации специалиста, наличные не должны полностью вытеснять безналичные расчеты, а лишь дополнять их в разумных пределах.

«Вряд ли стоит слишком увлекаться наличным оборотом. Рекомендуемая стратегия — сбалансированное распределение средств между банковскими счетами и наличным резервом, который не должен превышать разумных пределов, достаточных для покрытия непредвиденных расходов на несколько месяцев», — заключил он.

