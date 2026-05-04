Готовить или заказать: шеф-повар раскрыл, когда домашний ужин дороже доставки

Шеф-повар одного из подмосковных ресторанов Альберт Ушаков, проработавший в индустрии более 15 лет, развеял миф о безусловной выгодности домашней еды. По его словам, разница в цене между самостоятельным приготовлением и доставкой зачастую оказывается незначительной, а в некоторых случаях ресторанное блюдо даже дешевле.

Ушаков перечисляет скрытые затраты, которые многие не учитывают. Во-первых, при готовке дома до 20–30% продуктов уходит в мусор, потому что люди покупают упаковки «про запас» или не используют остатки. Во-вторых, время на приготовление — если оценить его по рыночной ставке, полноценный ужин может «стоить» несколько сотен рублей. В-третьих, коммунальные расходы (газ, электричество, вода) и амортизация кухонной техники. В результате блюдо, которое кажется дешевле ресторанного, на поверку обходится сопоставимо или дороже.

Готовить дома экономически оправданно в трех случаях: если вы делаете заготовки на большую семью (4–5 человек), используете продукты своего огорода или покупаете их оптом, а также когда речь идет о простейших блюдах вроде макарон или яичницы. Напротив, заказ выгоднее, когда вы хотите сложное блюдо с дорогими ингредиентами (трюфель, морепродукты) — покупка целой банки или упаковки обойдется дороже одной порции из доставки. То же самое касается одиночек и пар: для одного человека купить половину курицы и маленькую баночку соуса часто накладно.

Шеф-повар советует гибридный подход: раз в неделю планировать меню и закупаться по списку, готовить на 2–3 дня вперед (супы, запеканки), а на экзотические или редкие блюда закладывать бюджет на доставку. Он подчеркивает, что главное — не только деньги, но и удовольствие. Если готовка в радость — она того стоит. Если в тягость — лучше заказать и выиграть свободное время.

