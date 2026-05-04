«Кузбасский мясник» отправился в колонию за расправу над приятелем

В городе Тайга Кемеровской области суд вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения устроил жестокую расправу над знакомым, пишет VSE42.Ru . Начиналось все как обычная бытовая ссора, а закончилось смертельным «набором» из подручных предметов.

Пресс-центр судов Кузбасса обнародовал детали дела, которые больше напоминают сценарий фильма ужасов, чем реальную криминальную хронику. Конфликт между двумя мужчинами на почве внезапной личной неприязни произошел в состоянии опьянения. Однако один из участников взял паузу, чтобы собрать целый арсенал подручных средств.

Следствие установило, что обвиняемый не ограничился кулаками и ногами. В ход пошли ножи, металлическая труба, плоскогубцы, гантеля и другие тяжелые металлические предметы. Итогом стало не менее 69 ударов, которые пришлись по телу и жизненно важным органам потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия — спасти его не успел никто.

В судебном заседании житель Тайги повел себя неожиданно для столь жестокого преступления: он полностью признал вину. Тем не менее, характер содеянного — методичное избиение с использованием различных орудий — не позволил суду назначить мягкое наказание. Суд постановил провести следующие 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны с осужденного взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

