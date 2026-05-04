В Московской области составили рейтинг популярных госуслуг

Услуга «Выписка из домовой книги» стала самой популярной из тех, что расположены на подмосковном портале госуслуг, ею воспользовались свыше 13,3 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров также вошли услуги «Запись в кружки и секции» (порядка 7 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 6,7 тыс. заявок) и присвоение адреса (свыше 3,8 тыс. заявлений). Среди других популярных - услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков».

Напомним, что в общей сложности на портале доступны более 420 услуг для жителей и бизнеса.

