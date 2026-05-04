Энергетики увеличили мощность электроснабжения общеобразовательной школы в Голицыне

В конце апреля сотрудники «Мособлэнерго» завершили модернизацию системы электроснабжения Голицынской средней общеобразовательной школы №1. Учебное заведение, расположенное на Пролетарском проспекте в городе Голицыно Одинцовского округа, теперь обеспечено более мощным и надежным энергоснабжением — это создаст комфортные и безопасные условия для учебного процесса и работы всего учреждения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Центральным элементом преобразований стала реконструкция трансформаторной подстанции ТП‐210286. Специалисты энергетической компании приняли решение полностью обновить ключевое оборудование: вместо 2 устаревших трансформаторов мощностью 400 кВА были смонтированы современные агрегаты на 630 кВА. Новые устройства не только обладают большей пропускной способностью, но и демонстрируют улучшенные технические характеристики — повышенную энергоэффективность, устойчивость к перегрузкам и длительный срок службы.

Параллельно инженеры провели комплексную замену 3 вводных коммутационных аппаратов в распределительном устройстве РУ‐0,4 кВ. Особое внимание уделили учету потребления: во вводно‐распределительном устройстве школы установили 2 современных расчетных прибора учета электроэнергии.

Мощность подачи электроэнергии школе после работ возросла с 60 до 225 кВт. Такой запас мощности гарантирует бесперебойную работу всех систем учреждения даже при пиковых нагрузках: освещения, компьютерного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, а также вспомогательных служб.

Не менее значимым стало повышение категории надежности электроснабжения с 3-й до 2-й. Теперь школа подключена к 2 независимым взаиморезервирующим источникам питания. Это принципиально меняет ситуацию с энергобезопасностью: в случае нештатной ситуации или аварии на одной из линий автоматически задействуется резервный канал.

