Семь лет тюрьмы за ₽3 тыс.: мужчина украл выручку из продуктового павильона в Кемерове

В полицию Кемерова обратилась владелица продуктового павильона. Женщина сообщила, что неизвестный похитил кассовую выручку в размере ₽3 тыс. Об этом информирует пресс-служба полиции Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 36-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за грабежи и кражи.

Стражи порядка восстановили хронологию событий. Мужчина зашел в торговую точку, притворившись обычным покупателем. Как только продавец отвернулась, чтобы принести товар, он перемахнул через прилавок и схватил коробку с деньгами. После этого он сразу же скрылся. Его заметила одна из сотрудниц магазина, но догнать злоумышленника она не успела. К моменту задержания похищенные деньги были уже потрачены.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь мужчине грозит серьезное наказание — вплоть до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина ногами и руками нанес прохожему в Кузбассе не менее 15 ударов.