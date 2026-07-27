Оплатили товар и получили обвинение: мошенники придумали неожиданный ход

МВД России предупредило граждан о новой схеме обмана, которая распространяется на популярных сайтах объявлений. Злоумышленники стали не только похищать деньги через предоплату, но и использовать психологическое давление на своих жертв, пишет ТАСС.

По данным ведомства, мошенники размещают объявления о продаже различных товаров и после обращения покупателей требуют полностью оплатить заказ заранее.

После перевода денег продавцы меняют тактику

После получения предоплаты аферисты обещают отправить товар в оговоренный срок, однако не выполняют свои обязательства. Когда покупатель пытается узнать причину задержки, ему сообщают о якобы возникших проблемах с банковской картой.

Мошенники утверждают, что после перевода средств карта была заблокирована, поэтому они не могут получить доступ к деньгам. Затем они начинают обвинять самого покупателя в попытке незаконного перевода средств.

Главная цель такой схемы — заставить человека испугаться и отправить дополнительные деньги под предлогом решения возникшей проблемы.

МВД рассказало, как защититься от новой схемы

Правоохранители рекомендовали внимательно проверять продавцов перед совершением покупок на онлайн-площадках. Особое внимание следует уделять рейтингу пользователей, отзывам и истории предыдущих сделок.

Также специалисты советуют не соглашаться на полную предоплату без надежных гарантий получения товара. Особенно осторожными нужно быть в ситуациях, когда продавец настаивает на срочном переводе денег и придумывает причины для задержки отправки заказа.

Если человек уже столкнулся с мошенниками, МВД рекомендует сменить пароли, заблокировать банковские карты и обратиться в правоохранительные органы.