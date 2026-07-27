Удары ногами и руками до смерти: завершено расследование убийства случайного прохожего на улице российского города

В Киселевске завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве, которое произошло прямо на городской улице. Как проинформировали в Следственном комитете Кузбасса, нетрезвый мужчина нанес множественные удары ногами случайному прохожему. Полученные травмы оказались смертельными, и потерпевший скончался на месте, не приходя в сознание, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Во время ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее 15 ударов — руками и ногами, целясь в голову, область шеи и грудную клетку. От полученных травм пострадавший скончался на месте. После этого нападавший скрылся, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования сотрудникам ведомства удалось восстановить хронологию и обстоятельства трагической ночи. Сотрудники правоохранительных органов и криминалисты изучили все имеющиеся материалы, провели допросы очевидцев и установили полную картину случившегося.

«В период с 16 по 17 мая 2026 года на участке местности по улице Краснобродская в г. Киселевск между фигурантом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и проходящим мимо мужчиной произошел конфликт», — пишет пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, вскоре личность убийцы была установлена, а сам он задержан и заключен под стражу по решению суда. Результаты экспертиз подтвердили, что именно его действия стали причиной гибели человека. Фигурант оказался ранее судимым. Теперь ему предстоит держать ответ перед законом, и ближайшие годы он проведет в местах лишения свободы.

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