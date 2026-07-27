«Запечь заживо»: хлебзавод-призрак в центре Кемерова стал ловушкой для детей

Жители областного центра бьют тревогу из-за заброшенного здания бывшего хлебозавода, расположенного на проспекте Кузнецком. По словам местных жителей, объект превратился в источник повышенной опасности. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в аварийное строение беспрепятственно проникают посторонние, в том числе дети, сообщил VSE42.RU .

Одна из возмущенных кемеровчанок в беседе с корреспондентами VSE42.Ru поделилась, что здание находится в запущенном состоянии, разрушается и постепенно зарастает растительностью. Женщина недоумевает, почему до сих пор не приняты меры по ограничению доступа на опасный объект.

«Его территория никем не охраняется, и все, кому не лень, могут беспрепятственно проникнуть туда. Дебильные подростки уже разгромили там все, что можно было разгромить», — сказала горожанка.

Ситуация усугубляется регулярными возгораниями внутри заброшки. В пятницу, 17 июля, там вновь произошел пожар. Очевидцами огненного ЧП стали дети — именно они сняли происходящее на видео, которое впоследствии появилось в социальных сетях. Горожане требуют от властей обратить внимание на проблему и принять меры по защите территории, чтобы не допустить трагедии.

Как пояснили корреспондентам в областном главке МЧС, возгорание в заброшенном здании бывшего хлебозавода не было случайностью. По данным спасательного ведомства, пожар носил рукотворный характер — то есть был вызван умышленными действиями человека.

«Выезжали 7 единиц техники и 25 человек. Сгорели вещи на первом этаже на площади 30 кв. метров. Предварительная причина — неосторожность с обращением с огнем», — сказали VSE42.RU в ведомстве.

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