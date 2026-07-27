В «Южной Битце» Ленинского округа построили новый участок дороги

Новый участок внутриквартальной дороги построили в микрорайоне «Южная Битца» Ленинского округа в рамках проекта комплексного освоения территории, ГК ФСК (под брендом «1-й ДСК») выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Протяженность участка составила 351 м, в результате общая длина дорожной сети, построенной девелопером в «Южной Битце», достигла порядка 5,1 км. Дорогу организовали по двухполосной схеме с выделенным тротуаром, трассировка проходит вдоль северного фронта застройки. Там также смонтировано стационарное освещение, установлены дорожные знаки,нанесена горизонтальная разметка.

На данный момент в проекте введены в эксплуатацию 11 жилых корпусов, два детских сада, поликлиника и общеобразовательная школа. На территории администрацией округа также построены детский сад и общеобразовательная муниципальная школа.

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